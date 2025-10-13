" Caritas non è il problema. Caritas è un anello di una situazione che per molti è un problema. Il problema del decoro che molti lamentano parlando di decoro. La Caritas è un anello del problema. Ma quell’anello è insostituibile perché è un anello della soluzione del problema. E se Caritas chiudesse i suoi spazi di accoglienza il problema non è che si risolverebbe, anzi finirebbe per moltiplicarsi". Da queste parole del vescovo Gianpiero Palmieri nasce una riflessione che va oltre il caso di Ponterotto, il quartiere di San Benedetto dove la presenza della Caritas ha generato negli ultimi tempi più di una tensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ponterotto, il problema non è la Caritas"