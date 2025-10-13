Pontenure Idee torna in piazza | il primo incontro dedicato all’ambiente
Sabato 18 ottobre alle ore 15, in piazza Re Amato a Pontenure, riparte Pontenure Idee, la rassegna organizzata dal Circolo Pd di Pontenure e San Giorgio "Adriano Paratici". Come nelle edizioni precedenti, l’iniziativa propone una serie di incontri pensati per offrire strumenti di comprensione su. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
UTOPIA – Conversazioni d’Autore ? Prende il via il nuovo ciclo di incontri dedicato alle idee e alle voci che sanno accendere il pensiero e sanno rendere migliore il mondo. ? Giovedì 2 ottobre – ore 21.00 Centro Parrocchiale Roveleto, Via Pisa 1 – Ca - facebook.com Vai su Facebook
