Ponte Morandi l’affondo del pm | Castellucci ha soffocato la manutenzione di Autostrade

Ultima udienza prima delle richieste di condanna per i 47 imputati per il crollo. Dura requisitoria contro il super manager: “Aspi doveva essere l’unica società a fare profitto, ottenuto riducendo i fondi dati a Spea, la controllata che si occupava della sorveglianza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ponte Morandi, l’affondo del pm: “Castellucci ha soffocato la manutenzione di Autostrade”

Il processo per il crollo del ponte Morandi visto da chi non si è perso nemmeno un'udienza

Il progetto di retrofitting, cioè l'intervento di rinforzo degli stralli del ponte Morandi, "è da radiazione dall'albo degli ingegneri": questo l'affondo del pm Walter Cotugno che sta portando avanti, insieme con il collega Marco Airoldi, la requisitoria per il crollo del via

Processo Morandi, i pm: "Castellucci sapeva le criticità del ponte dal 2009" - "L'ingegnere Giovanni Castellucci non doveva andare sugli stralli, ma doveva dire di andare a fare i controlli e non lo fece" perché la filosofia aziendale era che " Aspi era l'unico centro di profitt ...

Ponte Morandi, i pm chiedono la condanna per Castellucci e gli altri imputati - Arringa contro l'ex vertice di Autostrade in videocollegamento dal carcere.