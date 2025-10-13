Ponte il 17 ottobre scuole chiuse per l’interruzione idrica
Tempo di lettura: < 1 minuto Così come già stabilito per il territorio di Benevento, scuole chiuse anche a Ponte il prossimo 17 ottobre per i lavori inerenti l’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari che obbligheranno Gesesa ad una interruzione idrica. A renderlo noto il Comune che ha emesso una ordinanza contingibile ed urgente che interessa tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Ponte. Benevento, Ponte e Torrecuso: sospensione idrica per lavori sull’alta velocità, le zone interessate L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ponte - ottobre
Ponte sul Vezzeno a Sariano interrotto per lavori fino ad ottobre
Il via libera al Ponte sullo Stretto. Salvini promette: “Cantieri tra settembre e ottobre”. E annuncia: “Ci sarà una metropolitana”
Ponte sullo Stretto, via libera dal Cipess. Salvini: “Cantieri tra settembre e ottobre”
Domenica 12 ottobre siamo andati a fare un sopralluogo sotto il ponte di Cimano per documentare l’ennesimo prelievo di ghiaie (analogo intervento in corso anche a Vidulis). Si tratta di un’attività estrattiva a valle del ponte Cimano–Comino: Decreto n. 46897/ - facebook.com Vai su Facebook
Scuole chiuse a Benevento il 17 ottobre per lavori Alta Velocità Na-Ba - Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Benevento a partire dalle ore 16 di giovedì 16 ottobre e per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre, ad ... Segnala msn.com
Benevento, scuole chiuse per l’intera giornata di venerdì 17 - Così come comunicato dalla Regione Campania, a causa dei lavori inerenti l’Alta Velocità ferroviaria Napoli- Da msn.com