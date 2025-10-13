Ponte il 17 ottobre scuole chiuse per l’interruzione idrica

Tempo di lettura: < 1 minuto Così come già stabilito per il territorio di Benevento, scuole chiuse anche a Ponte il prossimo 17 ottobre per i lavori inerenti l’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari che obbligheranno Gesesa ad una interruzione idrica. A renderlo noto il Comune che ha emesso una ordinanza contingibile ed urgente che interessa tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Ponte. Benevento, Ponte e Torrecuso: sospensione idrica per lavori sull’alta velocità, le zone interessate L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

