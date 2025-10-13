Pomigliano | il 15 ottobre la giornata della legalità Prefetto e Sindaco inagurano la nuova sede del FAI antiracket

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 13 ottobre 2025 – Una giornata interamente dedicata alla legalità quella che si terrà mercoledì 15 ottobre a Pomigliano d’Arco, dove istituzioni, scuole e associazioni uniranno le forze in un doppio appuntamento volto a promuovere la cultura della giustizia, della memoria e della responsabilità civile. La mattina, presso lo stadio comunale “Ugo Gobbato”, si disputerà la prima edizione della “Partita della Legalità”, iniziativa sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo. In campo scenderanno studenti, docenti, forze dell’ordine e rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Polisportiva, per un evento dal forte valore simbolico. 🔗 Leggi su Primacampania.it

