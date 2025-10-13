Pomeriggio in subbuglio | talk e talent mangiano minuti alle serie turche

Il pomeriggio di Canale 5 cambia ancora volto e questa volta a pagarne il prezzo sono le amatissime soap turche. Con l’avvio dei grandi programmi autunnali, il tempo dedicato a La forza di una donna e Forbidden Fruit si riduce drasticamente, lasciando spazio ai talk e ai talent show che affollano la fascia centrale della giornata. Una scelta di palinsesto che ha già scatenato polemiche tra gli spettatori più fedeli, stanchi di vedere i propri titoli preferiti confinati in mini-episodi di appena 15-20 minuti. La strategia Mediaset punta a dare maggiore respiro ai programmi di punta come Uomini e Donne, Amici 25 e Pomeriggio Cinque News, ma di fatto spinge le serie turche in slot sempre più stretti e irregolari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it