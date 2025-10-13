Polo culturale e nuova materna Via ai cantieri
Procedono i lavori delle opere finanziate dal Pnrr, la futura scuola di via don Gnocchi e il polo culturale di via Mazzini, i cui cantieri hanno aperto le porte al pubblico, nel fine settimana, in occasione del " Paullo day " promosso dal Comune. Un polo culturale e di aggregazione, che ospiterà anche la nuova biblioteca comunale. È questo l’edificio che sta sorgendo dal restyling delle ex scuole elementari di via Mazzini, a due passi dal Municipio. Un complesso che, dopo aver ospitato generazioni di studenti a partire dal 1915, è rimasto per anni dismesso e ora si appresta a voltare pagina con un intervento di riqualificazione che doterà Paullo di spazi per eventi, coworking, bar, zone gaming e laboratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: polo - culturale
