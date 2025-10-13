Polizia locale da oggi ufficialmente in servizio il nuovo comandante Maccari

Da oggi la Polizia locale di Parma ha un nuovo comandate. Varno Maccari prende ufficialmente oggi servizio nella nostra città. A dargli il benvenuto il sindaco Michele Guerra, il vicesindaco Lorenzo Lavagetto e l’assessore alla Legalità Francesco De Vanna, che questa mattina si sono recati in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it