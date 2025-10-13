Politano recupero lampo e Torino nel mirino Il Napoli avrà subito l' ala a tutta fascia
Matteo è il migliore per dribbling e secondo nei recuperi. Corsa e sacrificio fondamentali per il Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il #Napoli ritrova i suoi pilastri: Recupero lampo per Matteo #Politano e Alessandro #Buongiorno ma Conte sceglie cautela
Napoli, doppia tegola: si fermano Lobotka e Politano, i tempi di recupero
Politano, recupero lampo e Torino nel mirino. Il Napoli avrà subito l'ala a tutta fascia - Un po’ perché la "stazza" lo consente, e un po’ perché – in fondo – si era capito anche dopo gli esami strumentali che il danno no ... Si legge su gazzetta.it
