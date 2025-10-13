Politano recupero lampo e Torino nel mirino Il Napoli avrà subito l' ala a tutta fascia

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo è il migliore per dribbling e secondo nei recuperi. Corsa e sacrificio fondamentali per il Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

politano recupero lampo e torino nel mirino il napoli avr224 subito l ala a tutta fascia

© Gazzetta.it - Politano, recupero lampo e Torino nel mirino. Il Napoli avrà subito l'ala a tutta fascia

In questa notizia si parla di: politano - recupero

Giornata di esami per Politano e Lobotka: le condizioni e i tempi di recupero

Politano lascia il ritiro della Nazionale per infortunio: i tempi di recupero

Quando tornano Lobotka e Politano dagli infortuni, brutte notizie per Conte e il Napoli: i tempi di recupero

politano recupero lampo torinoPolitano, recupero lampo e Torino nel mirino. Il Napoli avrà subito l'ala a tutta fascia - Un po’ perché la "stazza" lo consente, e un po’ perché – in fondo – si era capito anche dopo gli esami strumentali che il danno no ... Si legge su gazzetta.it

politano recupero lampo torinoGazzetta dello Sport: “Politano, recupero lampo” - Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno destro ha bruciato i tempi dopo la lesione al gluteo ri ... napolipiu.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Politano Recupero Lampo Torino