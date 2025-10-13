Politano potrebbe rientrare già col Torino Gazzetta
Matteo Politano potrebbe rientrare già nel match contro il Torino di sabato 18 ottobre. Il dolore sembra al gluteo per la lesione sembra essere passato e Antonio Conte potrebbe già convocarlo. Le condizioni di Politano. Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport: Un uomo turbo, anche quando si tratta di recuperare da un infortunio. Matteo Politano ci ha messo come sempre del suo per accorciare i tempi e riprendersi in fretta il suo Napoli. La lesione al gluteo rimediata durante l’ultima vittoria contro il Genoa aveva un po’ gelato l’ambiente. E Antonio Conte stava già pensando a come poter sostituire uno dei suoi intoccabili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
