Pokémon GCC tre carte in anteprima dall’espansione Fiamme Spettrali
(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato ufficialmente “Megaevoluzione – Fiamme Spettrali”, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), disponibile a partire dal 14 novembre 2025 presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. L’espansione segna il ritorno in grande stile delle Megaevoluzioni, con una particolare attenzione ai Pokémon di tipo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: carte - anteprima
POKEMON: PRERELEASE AVVENTURE INSIEME Vieni a scoprire in anteprima le nuove carte di Pokémon Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme! • Formato dell'evento: Sealed Deck • Costo dell'evento: 24,90 euro • Posti disponibili: 20 • Come posso pa Vai su Facebook
Il 5 dicembre 2025 arriva il nuovo set FINAL FANTASY Holiday per Magic: The Gathering! Ecco in anteprima 6 carte da Final Fantasy IX e la Scene Box completa! #MagicTheGathering #FinalFantasyIX #TGC - X Vai su X
Pokémon GCC, tre carte in anteprima dall'espansione Fiamme Spettrali - In esclusiva tre nuove carte tratte dall’espansione “Megaevoluzione – Fiamme Spettrali”, che anticipano il nuovo stile visivo e la potenza dei Pokémon- Da msn.com
GCC Pokémon Fiamme Spettrali: vi sveliamo in anteprima le carte della nuova espansione! - Dal 14 novembre sarà disponibile in tutti i negozi la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Megaevoluzione - Scrive it.ign.com