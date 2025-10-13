Pognana Lario irregolarità in cantiere | lavori sospesi 3 denunciati e sanzioni per oltre 50mila euro

Pognana Lario (Como), 13 ottobre 2025 - Tre denunciati dai carabinieri e sanzioni per oltre 50mila euro, al termine di un controllo in un cantiere a Pognana Lario. I militari della stazione di Pognana con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, hanno proceduto a verificare le condizioni di lavoro e di sicurezza in un cantiere edile, rilevando gravi violazioni della normativa sulla sicurezza dei lavoratori. I tre responsabili, a vario titolo, delle inadempienze sono stati denunciati, e i lavori sospesi. In particolare, al socio amministratore della ditta appaltatrice è stata contestata l’omessa redazione del piano operativo di sicurezza e la mancata installazione di adeguate impalcature indispensabili per evitare le cadute dall’alto dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

