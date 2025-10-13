Pogacar sorpresa sgradita | lo dice chiaramente

Sportface.it | 13 ott 2025

Il talento del ciclismo sloveno si confessa dopo l’ultima gara. La sorpresa che ha ricevuto Tadej Pogocar non gli è piaciuta per niente.  Nel campo del ciclismo su strada in questo momento nessun nome sembra paragonabile a quello di Tadej Pogocar, atleta sloveno che si è imposto rapidamente nel settore sportivo. Soprannominato anche “pogi” all’età di nemmeno trent’anni l’atleta ha collezionato una enorme serie di vittorie che non sembra destinata ad esaurirsi tanto presto, specie in virtù del fatto che ha anche ottenuto medaglie olimpiche. Tra i successi maggiori, infatti, troviamo il bronzo a Tokyo 2020 e l’oro ottenuto ai Mondiali su strada per ben due volte, l’ultima quest’anno a Kigali in Ruanda e una volta agli europei, sempre nel corso di quest’anno a Drome-Ardeche. 🔗 Leggi su Sportface.it

