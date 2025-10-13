Pogacar | Ho temuto di non poter finire il Tour de France

Alla Pogi Challenge l’iridato ha confermato la rivelazione della Gazzetta sui problemi fisici avuti nell’ultima settimana della Boucle 2025: “Una corsa di tre settimane è la sfida più grande”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar: "Ho temuto di non poter finire il Tour de France"

In questa notizia si parla di: pogacar - temuto

“Nel finale ho temuto di non farcela” …Tadej, noi eravamo più che sicuri che ce l’avresti fatta! #Ciclismo #Cycling #Kigali2025 #Pogacar - X Vai su X

Da fuoriclasse a uomo di cuore ? Pogacar celebra Majka nel suo ultimo giorno da ciclista - facebook.com Vai su Facebook

Pogacar: "Ho temuto di non poter finire il Tour de France" - Alla Pogi Challenge l’iridato ha confermato la rivelazione della Gazzetta sui problemi fisici avuti nell’ultima settimana della Boucle 2025: “Una corsa di tre settimane è la sfida più grande” ... Lo riporta msn.com

Lo chiama Merckx, e Pogacar si emoziona: "Mi mancano due classiche, la prossima stagione..." - Il fenomeno sloveno dopo il suo quinto Lombardia riceve la telefonata del Cannibale: "Sono nella miglior forma della carriera, ma ogni anno mi sorprendo. msn.com scrive