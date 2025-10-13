Pogacar campione e gentiluomo il gesto nei confronti di Majka è da brividi | È stato un onore

Lo sloveno ha trionfato anche nella classica Monumento ma ha fatto un passo indietro per tributare il giusto omaggio al compagno di squadra: "Mi ha aiutato a diventare quello che sono diventato. Mi mancherà tantissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

