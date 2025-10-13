Pogacar campione e gentiluomo il gesto nei confronti di Majka è da brividi | È stato un onore

13 ott 2025

Lo sloveno ha trionfato anche nella classica Monumento ma ha fatto un passo indietro per tributare il giusto omaggio al compagno di squadra: "Mi ha aiutato a diventare quello che sono diventato. Mi mancherà tantissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Non solo le scarpe del campione sloveno, anche gli abiti puntano al ’peso zero’ Gli allenamenti? Li tiene d’occhio l’orologio. Ali ai piedi per Pogacar e runner. Leggerezza come mantra

Tadej Pogacar è mostruoso, altra impresa incredibile ai Mondiali: è campione dopo una fuga di 106 km

Pogacar-bis dopo 66 km di fuga solitaria a Kigali: è ancora campione del mondo! Secondo Evenepoel

Mondiali di ciclismo in Ruanda, trionfa Pogacar: campione del mondo per la 2° volta - Lo sloveno ha tagliato per primo il traguardo di Kigali, in Ruanda, bissando così il successo iridato dello scorso anno a Zurigo. Si legge su tg24.sky.it

Diretta Mondiali ciclismo 2025/ Gara in linea: Tadej Pogacar è campione! Bis per lo sloveno (28 settembre) - Diretta Mondiali ciclismo 2025 gara in linea: Tadej Pogacar ha vinto il secondo titolo consecutivo, davanti a Evenepoel e Healy. ilsussidiario.net scrive

