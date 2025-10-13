Pofi festa delle tradizioni di autunno

Il 18 e 19 ottobre 2025 il borgo di Pofi ospita la “Festa delle Tradizioni d’Autunno”, un evento imperdibile per scoprire i sapori autentici della Ciociaria e immergersi nelle atmosfere tipiche della stagione autunnale.Organizzata dal Comune di Pofi con il sostegno della Regione Lazio, la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA SABATO 18 OTTOBRE POFI PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORE 21:00 FESTA D'AUTUNNO DOMENICA 19 OTTOBRE MONTELANICO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ORE 18:30 - facebook.com Vai su Facebook

Festa d’Autunno ad Allumiere: una domenica tra gusto, tradizione e giochi popolari - ALLUMIERE – Dopo la grande partecipazione agli eventi di ieri prosegue con successo ad Allumiere la 38ª Festa d’Autunno e dei Giochi Popolari: oggi il programma sarà intenso e variegato ed unisce ... Riporta civonline.it

Ottobre: le tradizioni e le feste dell’autunno - Ottobre è un mese ricco di tradizioni che celebrano l’autunno, la cultura locale e i prodotti tipici del territorio; è il mese delle vendemmia e del vino novello. Come scrive vdgmagazine.it

A Novafeltria, la festa della vendemmia: “Tradizione e futuro” - “La festa dell’uva e dei frutti d’autunno fa parte della cultura di Novafeltria, - Secondo chiamamicitta.it