Podcast Barilla lancia È sempre domenica

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Barilla presenta 'È sempre domenica', il nuovo podcast in dieci episodi realizzato in collaborazione con Chora Media, che racconta il costume italiano attraverso gli oggetti custoditi nell’Archivio Storico Barilla. A guidare il racconto è la voce di Orietta Berti, affiancata da undici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: podcast - barilla

Barilla lancia il podcast ‘È sempre domenica’, viaggio nel costume italiano con Orietta Berti e Salvatores

podcast barilla lancia 200Barilla lancia ‘&#200; sempre domenica’, podcast condotto da Orietta Berti che racconta un secolo di cultura e costume italiani - Una produzione in dieci episodi realizzata con Chora Media e condotta da Orietta Berti, con la partecipazione di Gabriele Salvatores, Enrico Brizzi, Mauro Coruzzi e altri protagonisti della cultura po ... Lo riporta foodaffairs.it

podcast barilla lancia 200Barilla lancia il podcast '&#200; sempre domenica', viaggio nel costume italiano con Orietta Berti e Salvatores - Tra gli altri protagonisti Enrico Brizzi, Mauro Coruzzi (in arte Platinette), Gavino Sanna e Graziella Carbone ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Podcast Barilla Lancia 200