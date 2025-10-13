Pocket money ai gruppi folk che hanno partecipato al Mandorlo in fiore 2025 | ecco quanto è stato pagato

Le date per l'edizione 2026 del Mandorlo in fiore già ci sono. Il Municipio intanto, proprio in questi giorni, ha messo in pagamento un pocket money - ossia un rimborso spese - per i gruppi folcloristici che hanno invaso la città dei Templi dall'otto al 16 marzo scorsi. Sull'importo complessivo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it