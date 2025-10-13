Pittura da zero | Corso per principianti | Ottobre-novembre 2025

A grandissima richiesta lanciamo un nuovo gruppo di Pittura da Zero. Hai mai pensato: «Mi piacerebbe dipingere, ma non sono capace nemmeno di disegnare un fiore?». Allora sei nel posto giusto. Pittura da Zero è un percorso pensato per chi ha zero esperienza, zero tecnica, ma tanta voglia di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

