Inter News 24 Pio Esposito, il futuro dell’attaccante dell’Italia passa per Udine: le probabili scelte di Gattuso per il reparto offensivo nella sfida. Martedì sera, al Bluenergy Stadium di Udine, l’ Italia si gioca una parte fondamentale del suo futuro mondiale. Dopo la vittoria contro l’ Estonia, gli Azzurri di Gennaro Gattuso puntano a blindare il secondo posto nel girone e a presentarsi ai playoff con la giusta fiducia e solidità. Ma la notizia che più accende la curiosità è una: Francesco Pio Esposito sarà, con ogni probabilità, titolare al centro dell’attacco. Vent’anni, il sorriso di chi ha tutto da scrivere e la personalità di chi non teme il peso della maglia azzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito torna titolare nella Nazionale azzurra? Cosa filtra in vista del match contro Israele