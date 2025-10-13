Pio Esposito tesoro mondiale | non ha prezzo e l' Inter lo blinderà con ingaggio a crescere

Dai gol in nerazzurro alla prima rete con l’Italia, tutti pazzi per il giovane bomber: il club ha già rifiutato 50 milioni e si prepara a raddoppiargli lo stipendio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pio Esposito, tesoro mondiale: non ha prezzo e l'Inter lo blinderà con ingaggio a crescere

Borghi analizza: «Quella di Pio Esposito è una storia più che una favola, Lautaro è un tesoro enorme per l’Inter!»

Da bambino stringeva quella maglia come fosse un tesoro. La baciava, la custodiva, la sognava. Oggi, a Cagliari, quel sogno ha preso forma: Pio Esposito ha trovato il suo primo gol con l'Inter. Non è soltanto una rete. È la voce di quel bambino che non ha

Pio Esposito, primo gol in Nazionale. E per Spalletti «ricorda Vieri» - L’attaccante azzurro, bresciano d’adozione, ha trovato ieri in Estonia la prima rete con l’Italia dei grandi. Come scrive giornaledibrescia.it

L’Italia cala il tris contro l’Estonia e vede il Mondiale | Primo gol per Pio Esposito - Italia, tre punti per sognare il Mondiale Gli azzurri di Gattuso non sbagliano, contro l'Estonia arriva una vittoria e tre punti pesanti per blindare il secondo posto nel girone e sognare il Mondiale. Riporta sportpaper.it