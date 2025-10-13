Pio Esposito si è preso l’Inter! Il club prepara il rinnovo per la prossima estate | le possibili cifre al rialzo

Inter News 24 . Il piano dei nerazzurri per lui. Un percorso di crescita che definire esponenziale sarebbe riduttivo. Pio Esposito sta bruciando le tappe, conquistando in pochi mesi un ruolo sempre più centrale nel progetto dell’Inter e guadagnandosi la vetrina della Nazionale maggiore, bagnata subito con un gol. Un’ascesa che fa esultare il club meneghino, consapevole di avere tra le mani un capitale dal valore inestimabile. Un talento che incarna il nuovo corso. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il talento di Pio Esposito per la società di Viale della Liberazione non ha prezzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito si è preso l’Inter! Il club prepara il rinnovo per la prossima estate: le possibili cifre al rialzo

Il primo gol di Francesco Pio e la storia dei fratelli Esposito - L’attaccante dell’Inter ha segnato il primo gol in Serie A contro il Cagliari di suo fratello Sebastiano Quella di sabato 27 settembre 2025 è stata la prima partita da avversari, alla presenza dei lor ... Lo riporta esquire.com

Pio Esposito e il battesimo Champions: "Uso il fisico come in Serie B. Inter, ecco a chi mi ispiro" - Il modello per Pio: "A me piace tanto Dzeko, che ho avuto la fortuna di vedere in allenamento ad Appiano qualche anno fa quando ero in Primavera. Come scrive tuttosport.com