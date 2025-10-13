Pio Esposito Italia il centravanti classe ’05 è il più giovane a segnare in Nazionale dal 2013 | il dato
Inter News 24 Pio Esposito Italia, il gol segnato dal giocatore nerazzurro contro l’Estonia entra nella storia: il motivo dell’importanza di questa rete. Pio Esposito ha scritto una nuova pagina della storia della Nazionale italiana. L’attaccante dell’ Inter ha segnato il suo primo gol con la maglia azzurra durante la partita contro l’ Estonia, all’età di 20 anni e 105 giorni. Con questa rete, Esposito è diventato il giocatore più giovane a segnare un gol entrando dalla panchina con la Nazionale, un record che lo colloca accanto a Marco Verratti, che segnò il suo primo gol con l’Italia il 6 febbraio 2013 contro l’ Olanda, quando aveva 20 anni e 93 giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - italia
Pio Esposito allo United: le notizie dall’Inghilterra e cosa risulta dall’Italia
Gattuso in tour per i ritiri: l’Italia riparte dai giovani. Il focus della Gazzetta dello Sport su Francesco Pio Esposito
Pio Esposito, occhio all’Italia! Gattuso lo segue con attenzione
"Pio Esposito mi ricorda Bobo Vieri" Ospite a "Il Festival dello Sport", Luciano Spalletti ha detto la sua su Pio Esposito e sulla prima rete del classe 2005 con la maglia della Nazionale Un gol che all'ex CT dell'Italia ha ricordato Bobo Vieri, uno degli attacca - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle #Italia: #Esposito predestinato, #Dimarco fatato. Frittatona Gigio, #Orsolini dura un tempo - X Vai su X
Kean, Retegui più Esposito, l’Italia si rilancia con i centravanti - Se la mano sul fuoco la mette il ct, Rino Gattuso, allora bisogna stare tranquilli. Riporta ilmessaggero.it
VIDEO- Primo gol di Pio Esposito con l’Italia: perla al volo - Nella trasferta in Estonia arriva il primo gol di Pio Esposito con la nazionale italiana maggiore. passioneinter.com scrive