Inter News 24 Pio Esposito Italia, il gol segnato dal giocatore nerazzurro contro l’Estonia entra nella storia: il motivo dell’importanza di questa rete. Pio Esposito ha scritto una nuova pagina della storia della Nazionale italiana. L’attaccante dell’ Inter ha segnato il suo primo gol con la maglia azzurra durante la partita contro l’ Estonia, all’età di 20 anni e 105 giorni. Con questa rete, Esposito è diventato il giocatore più giovane a segnare un gol entrando dalla panchina con la Nazionale, un record che lo colloca accanto a Marco Verratti, che segnò il suo primo gol con l’Italia il 6 febbraio 2013 contro l’ Olanda, quando aveva 20 anni e 93 giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pio Esposito Italia, il centravanti classe '05 è il più giovane a segnare in Nazionale dal 2013: il dato