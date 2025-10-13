Pio Esposito Italia Gattuso deve scegliere il coraggio | cosa filtra per la sfida contro Israele
Inter News 24 Pio Esposito Italia, le ultime sull’attaccante dell’Inter dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. “Italia, è l’ora del coraggio”: così titola oggi in prima pagina il Quotidiano Sportivo, sintetizzando perfettamente il momento cruciale che sta vivendo l’ Italia di Gennaro Gattuso. Dopo aver saltato le ultime due edizioni del Mondiale, gli Azzurri non possono più permettersi errori. La partita di domani sera contro Israele, che si giocherà a Udine presso il Bluenergy Stadium, rappresenta un vero e proprio bivio. Vincere è l’unico risultato utile per blindare il secondo posto nel girone e garantirsi l’accesso ai playoff, che rappresentano l’ultima possibilità di qualificarsi per il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - italia
Pio Esposito allo United: le notizie dall’Inghilterra e cosa risulta dall’Italia
Gattuso in tour per i ritiri: l’Italia riparte dai giovani. Il focus della Gazzetta dello Sport su Francesco Pio Esposito
Pio Esposito, occhio all’Italia! Gattuso lo segue con attenzione
SM - #Kean out per Italia-Israele, Pio #Esposito in pole position per fare coppia con #Retegui. C'è un'alternativa - X Vai su X
"Pio Esposito mi ricorda Bobo Vieri" Ospite a "Il Festival dello Sport", Luciano Spalletti ha detto la sua su Pio Esposito e sulla prima rete del classe 2005 con la maglia della Nazionale Un gol che all'ex CT dell'Italia ha ricordato Bobo Vieri, uno degli attacca Vai su Facebook
Probabili formazioni Italia-Israele, le scelte di Gattuso: per Pio Esposito chance da titolare - Israele, partita decisiva a Udine: gli azzurri di Gattuso cercano la vittoria per blindare i playoff Mondiali, out Bastoni e in dubbio Kean ... Come scrive fanpage.it
Italia–Israele, chi gioca al centro dell’attacco Kean o Pio Esposito? Le probabili formazioni - La Nazionale di Gennaro Gattuso si prepara all’appuntamento di Udine, dove martedì 14 ottobre 2025 affronterà Israele in una gara chiave per la corsa verso il Mondiale 2026. Segnala tag24.it