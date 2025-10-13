Pio Esposito Italia Gattuso deve scegliere il coraggio | cosa filtra per la sfida contro Israele

Inter News 24 Pio Esposito Italia, le ultime sull’attaccante dell’Inter dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. “Italia, è l’ora del coraggio”: così titola oggi in prima pagina il Quotidiano Sportivo, sintetizzando perfettamente il momento cruciale che sta vivendo l’ Italia di Gennaro Gattuso. Dopo aver saltato le ultime due edizioni del Mondiale, gli Azzurri non possono più permettersi errori. La partita di domani sera contro Israele, che si giocherà a Udine presso il Bluenergy Stadium, rappresenta un vero e proprio bivio. Vincere è l’unico risultato utile per blindare il secondo posto nel girone e garantirsi l’accesso ai playoff, che rappresentano l’ultima possibilità di qualificarsi per il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

