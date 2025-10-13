Pio Esposito Inter rinnovo in arrivo per il bomber nerazzurro? La società meneghina blinda il giovane talento

Inter News 24 Pio Esposito Inter, la società valuta già un adeguamento del contratto per l’attaccante nerazzurro: le cifre e i dettagli. Pio Esposito continua a brillare in questa stagione, sia con la maglia dell’ Inter che con quella della Nazionale, dove ha dimostrato una maturità e un impatto immediato. La sua crescita costante non è passata inosservata, attirando l’attenzione di grandi club come il Napoli, che quest’estate ha tentato seriamente di acquistarlo. MERCATO ESTIVO – «Il club che ha cercato di strappare più di altri Pio Esposito all’Inter era stato il Napoli, a primavera inoltrata, quando l’idea era quella di presentare una proposta da 35 milioni per arrivare a 40 con i bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, rinnovo in arrivo per il bomber nerazzurro? La società meneghina blinda il giovane talento

In questa notizia si parla di: esposito - inter

First Italy goal first Inter goal Pio Esposito - X Vai su X

Pio Esposito, tesoro mondiale: l’Inter ha rifiutato 50 milioni la scorsa estate e ha un piano per blindarlo Da Seattle a Tallinn, il mondo ha imparato a conoscere l’equazione vincente: il ragazzone con il fisico da gigante e la faccia da bambino prima segn - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter blinda Pio Esposito, pronto il rinnovo: Chivu lo ha preferito a Hojlund, dalle offerte da 50 milioni rifiutate al nuovo contratto, dettagli e cifre - Dopo i no a offerte milionarie è in arrivo il prolungamento del contratto con ingaggio ritoccato: decisiva la fiducia di Chivu, che lo scelse al posto di Hojlund. Lo riporta msn.com

Inter: il retroscena del no al Napoli per Pio Esposito. E ora il rinnovo - In estate il no alla proposta monstre del Napoli e ora il premio di un rinnovo solo da scrivere. Riporta msn.com

Pio Esposito tra Nazionale e Inter: pronto il rinnovo fino al 2031 - Francesco Pio Esposito pronto a brillare con l’Italia e l’Inter: titolare contro Israele e rinnovo in vista fino al 2031. Segnala europacalcio.it