Pio Esposito Inter rinnovo in arrivo per il bomber nerazzurro? La società meneghina blinda il giovane talento

Inter News 24 Pio Esposito Inter, la società valuta già un adeguamento del contratto per l’attaccante nerazzurro: le cifre e i dettagli. Pio Esposito continua a brillare in questa stagione, sia con la maglia dell’ Inter che con quella della Nazionale, dove ha dimostrato una maturità e un impatto immediato. La sua crescita costante non è passata inosservata, attirando l’attenzione di grandi club come il Napoli, che quest’estate ha tentato seriamente di acquistarlo. MERCATO ESTIVO – «Il club che ha cercato di strappare più di altri Pio Esposito all’Inter era stato il Napoli, a primavera inoltrata, quando l’idea era quella di presentare una proposta da 35 milioni per arrivare a 40 con i bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito inter rinnovoL'Inter blinda Pio Esposito, pronto il rinnovo: Chivu lo ha preferito a Hojlund, dalle offerte da 50 milioni rifiutate al nuovo contratto, dettagli e cifre - Dopo i no a offerte milionarie è in arrivo il prolungamento del contratto con ingaggio ritoccato: decisiva la fiducia di Chivu, che lo scelse al posto di Hojlund. Lo riporta msn.com

pio esposito inter rinnovoInter: il retroscena del no al Napoli per Pio Esposito. E ora il rinnovo - In estate il no alla proposta monstre del Napoli e ora il premio di un rinnovo solo da scrivere. Riporta msn.com

pio esposito inter rinnovoPio Esposito tra Nazionale e Inter: pronto il rinnovo fino al 2031 - Francesco Pio Esposito pronto a brillare con l’Italia e l’Inter: titolare contro Israele e rinnovo in vista fino al 2031. Segnala europacalcio.it

