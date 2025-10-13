Pio Esposito Inter in estate c’è stato un grande merito | spunta il retroscena su Marotta e Ausilio
Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Pio Esposito, il giovane talento dell’ Inter, sta attirando su di sé le lusinghe di molti club, grazie alle sue prestazioni sempre più convincenti, tanto con la maglia nerazzurra quanto con quella dell’ Italia. A soli vent’anni, il bomber ha già messo in mostra una maturità sorprendente, dimostrando di saper fare la differenza in campo. Con la sua grinta e la sua capacità di segnare, è entrato prepotentemente nei radar dei migliori club, ma l’Inter sembra pronta a blindarlo e mantenerlo nella sua rosa a lungo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - inter
Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu
Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito
Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique
Pio Esposito, tesoro mondiale: l’Inter ha rifiutato 50 milioni la scorsa estate e ha un piano per blindarlo Da Seattle a Tallinn, il mondo ha imparato a conoscere l’equazione vincente: il ragazzone con il fisico da gigante e la faccia da bambino prima segn Vai su Facebook
L'Inter blinda Pio Esposito, pronto il rinnovo: Chivu lo ha preferito a Hojlund, dalle offerte da 50 milioni rifiutate al nuovo contratto, dettagli e cifre - X Vai su X
Inter, il coraggio di Chivu: poteva avere Hojlund ma ha voluto tenere Pio Esposito, il clamoroso retroscena - L'Inter stava per chiudere Hojlund, poi lo stop imposto da Chivu: il retroscena di mercato sulla permanenza di Pio Esposito in nerazzurro, ecco com'è andata. Da sport.virgilio.it
Pio Esposito, scambio da 50MLN in Serie A: la decisione dell’Inter - Il bomber si è sbloccato anche in Nazionale, con una decisione presa ora dall'Inter. Lo riporta calciotoday.it