Pio Esposito Inter in estate c’è stato un grande merito | spunta il retroscena su Marotta e Ausilio

Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Pio Esposito, il giovane talento dell’ Inter, sta attirando su di sé le lusinghe di molti club, grazie alle sue prestazioni sempre più convincenti, tanto con la maglia nerazzurra quanto con quella dell’ Italia. A soli vent’anni, il bomber ha già messo in mostra una maturità sorprendente, dimostrando di saper fare la differenza in campo. Con la sua grinta e la sua capacità di segnare, è entrato prepotentemente nei radar dei migliori club, ma l’Inter sembra pronta a blindarlo e mantenerlo nella sua rosa a lungo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, in estate c’è stato un grande merito: spunta il retroscena su Marotta e Ausilio

