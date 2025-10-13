Pio Esposito Inter il sogno di un secondo Mondiale e la sua crescita in azzurro | le ultime sull’ex Spezia

Inter News 24 Pio Esposito Inter, continua la vertiginosa crescita di Pio Esposito con la maglia azzurra e quella dell’Inter: le ultime sul giocatore nerazzurro. Pio Esposito, come riporta il Corriere dello Sport, a soli vent’anni è già pronto a inseguire il suo secondo Mondiale nel calcio dei grandi. Dopo aver superato il primo, giocato quest’estate, con il peso di un test di maturità, il giovane attaccante ha brillato come un diamante grezzo, pronto a consolidarsi nei palcoscenici internazionali. Il gol contro il River Plate alla sua seconda apparizione in Inter ha rappresentato il coronamento di un sogno: rimanere nella squadra che lo ha visto crescere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il sogno di un secondo Mondiale e la sua crescita in azzurro: le ultime sull’ex Spezia

In questa notizia si parla di: esposito - inter

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

L'Inter blinda Pio Esposito, pronto il rinnovo: Chivu lo ha preferito a Hojlund, dalle offerte da 50 milioni rifiutate al nuovo contratto, dettagli e cifre - X Vai su X

Sono servite 2 partite a Pio Esposito per trovare il 1° gol con la Nazionale maggiore: subentrato a Kean nel 1° tempo, l’attaccante dell’Inter - a 20 anni e 105 giorni - ha segnato la rete del 3-0 contro l’Estonia - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Pio Esposito da sogno: meglio di Inzaghi, Totti e Del Piero - Il centravanti azzurro è in un momento d'oro: a Tallin è arrivato anche il primo gol con la maglia della Nazionale maggiore. spaziointer.it scrive

L’Inter blinda Pio Esposito, contratto fino al 2030 e stipendio triplicato: le cifre super - Stipendio da 300mila a 1 milione, con possibile ulteriore ritocco a fine stagione. Come scrive spaziointer.it