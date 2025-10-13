Pio Esposito Inter il retroscena dall’estate | no a 50 milioni e respinta quella richiesta di scambio!

Inter News 24 Le mosse del club per la conferma. Un talento da blindare, un simbolo per il futuro, un capitale dal valore inestimabile. L’Inter ha preso la sua decisione: Pio Esposito è l’uomo del momento e il punto fermo su cui costruire i successi di domani. La sua crescita esponenziale, culminata con i primi gol in maglia nerazzurra e la recente rete all’esordio in Nazionale, ha inevitabilmente acceso i riflettori del mercato internazionale, con il suo nome finito sui taccuini delle principali big d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

pio esposito inter retroscenaInter, il coraggio di Chivu: poteva avere Hojlund ma ha voluto tenere Pio Esposito, il clamoroso retroscena - L'Inter stava per chiudere Hojlund, poi lo stop imposto da Chivu: il retroscena di mercato sulla permanenza di Pio Esposito in nerazzurro, ecco com'è andata. Lo riporta sport.virgilio.it

pio esposito inter retroscenaGazzetta ed il retroscena su Chivu: "Hojlund? Preferisco puntare su Pio Esposito" - Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in riferimento a Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, che secondo ... Riporta msn.com

