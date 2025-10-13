Pio Esposito il tesoro dell’Inter | senza prezzo e con un futuro da campione
Inter News 24 Pio Esposito continua la propria crescita con la maglia della Nazionale: ecco le ultime sul futuro del centravanti nerazzurro. Pio Esposito, classe 2005, è senza dubbio uno dei giocatori più promettenti della Serie A e un vero e proprio tesoro per l’ Inter. Il giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha mostrato in questi mesi una maturità sorprendente, tanto da essere diventato un punto fermo nella squadra di Cristian Chivu. La sua crescita, come evidenziato anche dai numerosi minuti giocati e gol segnati, lo sta portando a diventare un giocatore di riferimento per il futuro dell’Inter, tanto che il club ha già deciso di blindarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - tesoro
Borghi analizza: «Quella di Pio Esposito è una storia più che una favola, Lautaro è un tesoro enorme per l’Inter!»
Pio Esposito, tesoro mondiale: non ha prezzo e l'Inter lo blinderà con ingaggio a crescere
Pio Esposito, tesoro mondiale: non ha prezzo e l'Inter lo blinderà con ingaggio a crescere - X Vai su X
Caccia al tesoro scientifica:Il mondo intorno a noi. Oggi gli alunni della classe 1 E con i prof Nella Esposito e Giuseppe Corrado hanno iniziato lo studio delle scienze con una caccia al tesoro speciale…hanno cercato nell ambiente circostante gli elementi natu - facebook.com Vai su Facebook
Pio Esposito, scambio da 50MLN in Serie A: la decisione dell’Inter - Il bomber si è sbloccato anche in Nazionale, con una decisione presa ora dall'Inter. calciotoday.it scrive
L’Inter blinda Pio Esposito, contratto fino al 2030 e stipendio triplicato: le cifre super - Stipendio da 300mila a 1 milione, con possibile ulteriore ritocco a fine stagione. Lo riporta spaziointer.it