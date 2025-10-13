Pio Esposito il tesoro dell’Inter | senza prezzo e con un futuro da campione

Inter News 24 Pio Esposito continua la propria crescita con la maglia della Nazionale: ecco le ultime sul futuro del centravanti nerazzurro. Pio Esposito, classe 2005, è senza dubbio uno dei giocatori più promettenti della Serie A e un vero e proprio tesoro per l’ Inter. Il giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha mostrato in questi mesi una maturità sorprendente, tanto da essere diventato un punto fermo nella squadra di Cristian Chivu. La sua crescita, come evidenziato anche dai numerosi minuti giocati e gol segnati, lo sta portando a diventare un giocatore di riferimento per il futuro dell’Inter, tanto che il club ha già deciso di blindarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

