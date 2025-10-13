Pio Esposito il fratello Salvatore | Pio non mi ha sorpreso Ecco cosa ho fatto dopo il suo gol

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre il più giovane Pio Esposito segna all’Inter e in Nazionale, il fratello Salvatore continua la sua avventura in Serie B a La Spezia. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport dopo l’exploit di sabato sera di Pio a Tallinn. SABATO SERA – «Ero a un evento della nostra scuola calcio a Brescia, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pio esposito il fratello salvatore pio non mi ha sorpreso ecco cosa ho fatto dopo il suo gol

© Calcionews24.com - Pio Esposito, il fratello Salvatore: «Pio non mi ha sorpreso. Ecco cosa ho fatto dopo il suo gol»

In questa notizia si parla di: esposito - fratello

Temptation Island, cosa succede tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito: interviene il fratello di lui

Sebastiano Esposito compra se stesso e il fratello al fantacalcio: costretto a un’asta agguerrita

Pio Esposito sorpreso in diretta dalla telefonata di suo fratello: “Non ti ho fatto alcun complimento”

pio esposito fratello salvatoreSalvatore Esposito: "Mio fratello Pio non si monterà la testa. E quando ha fatto gol contro Seba..." - Il più grande dei fratelli, centrocampista dello Spezia: "La rete in azzurro l'ho vista insieme a Sebastiano, abbiamo urlato. Si legge su msn.com

pio esposito fratello salvatoreGioia in casa Esposito, Salvatore e Sebastiano esaltano Pio: “Ma c’cazz e gol è fatt!” - Salvatore e Sebastiano senza parole davanti all’ennesimo record del classe 2005 ... Segnala calciocasteddu.it

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Fratello Salvatore