Pio Esposito e la crescita esponenziale | il confronto con i Golden Boy di Tuttosport

Inter News 24 . Il paragone può reggere solo con quel giovane talento. È un momento d’oro per Francesco Pio Esposito. L’esordio in Champions League, il primo sigillo in campionato con la maglia dell’Inter e, pochi giorni fa, la prima rete con l’Italia. Un’ascesa inarrestabile che ha spinto Tuttosport a un’analisi approfondita, mettendo a confronto il percorso del giovane attaccante nerazzurro con quello degli ultimi cinque vincitori del prestigioso premio Golden Boy. Un paragone con i Golden Boy. Dall’analisi emerge un quadro chiaro: talenti come Kylian Mbappé, Erling Haaland e il fuoriclasse del Barcellona Lamine Yamal sono considerati “fuori categoria” per la loro precocità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito e la crescita esponenziale: il confronto con i Golden Boy di Tuttosport

