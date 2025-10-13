di Dario Bartolucci Pio Esposito scatena la discussione tra Vieri e Zazzaroni: il confronto sul centravanti dell’Inter reduce dalla prima marcatura in Nazionale. Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter e della Nazionale, continua a impressionare con le sue prestazioni, segnando sia con il club che con gli azzurri. Dopo il gol con l’ Inter e quello decisivo contro l’Estonia, sono aumentati i paragoni con alcuni dei più grandi attaccanti italiani, tra cui Bobo Vieri. PARAGONI CON VIERI – «Ragazzi provate a fare una cosa, guardate da appassionati una partita di Pio Esposito: io ho i brividi. Ho la sensazione di rivedere Bobo Vieri», ha detto Sandro Sabatini ai microfoni di Numer1 Podcast. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pio Esposito convince anche gli scettici: il botta e risposta tra Vieri e Zazzaroni circa il centravanti nerazzurro