Pio Esposito colpisce anche Piero Volpi | Siamo consapevoli delle sue capacità ecco chi rivedo in lui…

Inter News 24 Pio Esposito, Piero Volpi si esprime circa le abilità del centravanti nerazzurro e azzarda un paragone con un grande campione italiano del passato. Il giovane attaccante classe 2005 Francesco Pio Esposito continua a impressionare non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la maturità e i valori morali dimostrati sul campo. Durante la puntata n.773 di ‘La Politica nel Pallone’ condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, il responsabile dell’area medica dell’ Inter, Piero Volpi, ha sottolineato l’importanza del carattere insieme al talento nel calcio professionistico, evidenziando come Esposito rappresenti un esempio positivo per la società nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

