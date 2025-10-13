Pio Esposito colpisce anche Piero Volpi | Siamo consapevoli delle sue capacità ecco chi rivedo in lui…

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pio Esposito, Piero Volpi si esprime circa le abilità del centravanti nerazzurro e azzarda un paragone con un grande campione italiano del passato. Il giovane attaccante classe 2005 Francesco Pio Esposito continua a impressionare non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la maturità e i valori morali dimostrati sul campo. Durante la puntata n.773 di ‘La Politica nel Pallone’ condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, il responsabile dell’area medica dell’ Inter, Piero Volpi, ha sottolineato l’importanza del carattere insieme al talento nel calcio professionistico, evidenziando come Esposito rappresenti un esempio positivo per la società nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito colpisce anche piero volpi siamo consapevoli delle sue capacit224 ecco chi rivedo in lui8230

© Internews24.com - Pio Esposito colpisce anche Piero Volpi: «Siamo consapevoli delle sue capacità, ecco chi rivedo in lui…»

In questa notizia si parla di: esposito - colpisce

pio esposito colpisce pieroPio Esposito, primo gol in Nazionale. E per Spalletti «ricorda Vieri» - L’attaccante azzurro, bresciano d’adozione, ha trovato ieri in Estonia la prima rete con l’Italia dei grandi. Riporta giornaledibrescia.it

pio esposito colpisce pieroPio Esposito chiarisce: «Contento per questo momento. A chi mi elogia o mi scredita dico che…» - Pio Esposito: «Cerco di ascoltare il meno possibile chi mi esalta o mi scredita» Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter e protagonista con la Nazionale italiana, ha parlato ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Colpisce Piero