Pinsoglio Juve quale futuro per il terzo portiere? Per i bianconeri è un pilastro dello spogliatoio lui potrebbe decidere… Lo scenario a sorpresa

Pinsoglio Juve, il pilastro dello spogliatoio valuta il futuro: i prossimi mesi saranno decisivi per capire se continuerà a giocare o appenderà i guantoni. Un uomo spogliatoio, un leader silenzioso, un punto di riferimento per tutto il gruppo. Carlo Pinsoglio è molto più di un semplice terzo portiere per la Juventus. Ma anche per i guerrieri come lui, arriva il momento delle riflessioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere bianconero starebbe seriamente pensando al suo futuro, con l’ipotesi di un ritiro dal calcio giocato che si fa sempre più concreta. Pinsoglio Juve: un leader silenzioso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pinsoglio Juve, quale futuro per il terzo portiere? Per i bianconeri è un pilastro dello spogliatoio, lui potrebbe decidere… Lo scenario a sorpresa

Juve Reggiana 2-1 LIVE: Vlahovic porta subito avanti i bianconeri, Pinsoglio provvidenziale in due occasioni

Pinsoglio protagonista nel secondo tempo di Juve Reggiana: e sui social manda questo messaggio ai bianconeri… – FOTO

Juve Juventus Next Gen, amichevole speciale per Pinsoglio: l’ex portiere manifesta tutta la sua gioia con un post sui social! Il messaggio emoziona – FOTO

