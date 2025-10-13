Pino Insegno | Lotito non permette alla Lazio di sognare! Perché noi non possiamo avere De Bruyne?

. Lo sfogo del presentatore tv Un attacco frontale, durissimo, dettato dal cuore di un tifoso ferito. L’attore e conduttore Pino Insegno, da sempre grande sostenitore biancoceleste, ha usato i microfoni di Radio Laziale per lanciare un messaggio forte e chiaro al presidente Claudio Lotito. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pino Insegno: «Lotito non permette alla Lazio di sognare! Perché noi non possiamo avere De Bruyne?»

In questa notizia si parla di: pino - insegno

Reazione a Catena, la lezione di Pino Insegno: tutti muti

PINO INSEGNO: “CON REAZIONE A CATENA VINCIAMO LA GARA DEGLI ASCOLTI. POI UNA REUNION”

REAZIONE A CATENA: PINO INSEGNO CONFERMATO ANCHE NEL 2026 NEL GAME ESTIVO

?Pino Insegno, il duro attacco a Lotito via radio: "Non hai i soldi, molla la #Lazio. Non è roba tua!" - X Vai su X

?Pino Insegno, il duro attacco a Lotito via radio: "Non hai i soldi, molla la Lazio. Non è roba tua!" Vai su Facebook

Pino Insegno, il duro attacco a Lotito via radio: "Non hai i soldi, molla la Lazio. Non è roba tua!" - Il conduttore televisivo si è scagliato contro il presidente biancoceleste: "Insopportabile che non mi permetta di sognare" ... Scrive msn.com

Lite Pino Insegno-Lotito sulla Lazio, il presidente: «Falsa la trattativa con i fondi esteri» - Il conduttore televisivo ha attaccato il presidente biancoceleste sui risultati della squadra: «Per noi tifosi è insopportabile vedere la squadra così in classifica, dammi una buona notizia» ... Riporta corriere.it