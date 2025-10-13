Pino Daniele tribute in jazz la serata speciale con i brani più iconici

Una serata speciale dedicata al grande Pino Daniele, rileggendo i suoi brani più amati in chiave jazz.Atmosfere partenopee, groove mediterranei e improvvisazione si fondono in un omaggio elegante e coinvolgente a un artista che ha segnato la storia della musica italiana.Formazione:Filippo Cottone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

