Pieveottoville operaio colpito da un grosso pezzo di legno in una falegnameria | è grave al Maggiore
Un grave incidente sul lavoro si è verificato all'interno di una ditta di falegnameria in via Remo Manganelli a Pieveottoville, nel comune di Polesine Zibello. Per cause in corso di accertamento un operaio è stato colpito alla testa da un grosso pezzo di legno. L'uomo è rimasto ferito ed ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
