Pietro Sighel in testa alla classifica generale del World Tour di short track dopo la prima tappa
Un grande inizio per Pietro Sighel nel World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), il 26enne trentino ha alzato la voce, conquistando due podi individuali e uno con la staffetta maschile. Sighel, nella stagione che avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina l’evento principale, è riuscito a sfatare il tabù da vittoria nel massimo circuito internazionale dei pattini veloci. Nella dodicesima top-3 nel circuito in carriera, il classe ’99 del Bel Paese è riuscito a far suo il successo. I 1000 metri della Maurice Richard Arena ha avuto, quindi, un significato particolare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il rientrante Andrea CASSINIELLI, Thomas NADALINI, Pietro SIGHEL e Luca SPECHENHAUSER, coadiuvati in batteria dal giovane Lorenzo PREVITALI, si sono piazzati in terza posizione nella staffetta maschile, che ha chiuso la prima tappa stagionale del W
La giornata conclusiva della prima tappa stagionale del World Tour di short-track si è conclusa con l'ennesimo podio per la squadra azzurra. Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser si sono piazzati in terza posizione nella sta
