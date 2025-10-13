Un grande inizio per Pietro Sighel nel World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), il 26enne trentino ha alzato la voce, conquistando due podi individuali e uno con la staffetta maschile. Sighel, nella stagione che avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina l’evento principale, è riuscito a sfatare il tabù da vittoria nel massimo circuito internazionale dei pattini veloci. Nella dodicesima top-3 nel circuito in carriera, il classe ’99 del Bel Paese è riuscito a far suo il successo. I 1000 metri della Maurice Richard Arena ha avuto, quindi, un significato particolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pietro Sighel in testa alla classifica generale del World Tour di short track dopo la prima tappa