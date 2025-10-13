Pietro Sighel in testa alla classifica generale del World Tour di short track dopo la prima tappa

Un grande inizio per Pietro Sighel nel World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), il 26enne trentino ha alzato la voce, conquistando due podi individuali e uno con la staffetta maschile. Sighel, nella stagione che avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina l’evento principale, è riuscito a sfatare il tabù da vittoria nel massimo circuito internazionale dei pattini veloci. Nella dodicesima top-3 nel circuito in carriera, il classe ’99 del Bel Paese è riuscito a far suo il successo. I 1000 metri della Maurice Richard Arena ha avuto, quindi, un significato particolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

