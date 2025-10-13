Pierluigi Pardo | Su Roberto Mancini e Gattuso penso che…

Pierluigi Pardo carico e determinato ieri sera in occasione del gran finale dell’ Overtime Festival 2025 a Macerata. Abbiamo scambiato con lui quattro chiacchiere, direttamente sul palco del Festival Giornalismo Sportivo, Racconto ed Etica Sportiva 2025. “Un ritorno dello jesino Roberto Mancini alla guida di un team in Serie A? Nel campionato italiano penso sia possibile. In Nazionale Azzurra direi che è ben più complicato”, ci ha detto Pierluigi Pardo in queste ore. “Ricordiamo che nelle Marche, a Jesi in particolare, sono nati molti campioni. Non solo Roberto Mancini: tra i tanti Elisa Di Francisca, Stefano Cerioni, Luca Marchegiani, Valentina Vezzali”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

