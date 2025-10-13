Pieno di vini pregiati esce dal supermercato senza pagare la vigilante lo fa arrestare

Ha cercato di uscire dal supermercato con un carrello pieno di bottiglie di vino pregiato, per un valore complessivo superiore a 1.000 euro, ma il tentativo di furto è stato sventato dalla prontezza della vigilanza e dall’intervento della polizia di Verona.L’episodio è avvenuto nel weekend in un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

