Piccini | All'Atalanta ho sfiorato la depressione Fan*ulo i soldi lasciai lì 6 mesi di stipendio

L'ex calciatore ha raccontato uno dei periodi più cupi della sua carriera, successivi al grave infortunio al ginocchio: "La scelta di andare lì fu sbagliata perché avevo bisogno di sentirmi accudito e protetto. La tranquillità vale molto di più dei soldi per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ad As: «Mi avevano dato in prestito ma lo staff medico dell'Atalanta non ha saputo curarmi. Lasciai la Fiorentina da giovane perché in Italia ti disilludono con i tanti prestiti che ti fanno fare». Vai su Facebook

