Piccini | All'Atalanta ho sfiorato la depressione Fan*ulo i soldi lasciai lì 6 mesi di stipendio

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore ha raccontato uno dei periodi più cupi della sua carriera, successivi al grave infortunio al ginocchio: "La scelta di andare lì fu sbagliata perché avevo bisogno di sentirmi accudito e protetto. La tranquillità vale molto di più dei soldi per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Piccini: «All’Atalanta stavo rischiando la depressione, ho pregato di tornare a Valencia senza essere pagato»

