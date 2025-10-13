Picchio nero ucciso a fucilate in Lombardia WWF | La politica pensa solo ad agevolare le uccisioni
Un raro picchio nero, colpito da cinque pallini da caccia, è morto nonostante le cure. Il caso, avvenuto in Lombardia, denuncia ancora una volta la gravità del bracconaggio in Italia. Domenico Aiello del WWF accusa la politica di ignorare l’emergenza e di favorire il mondo venatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: picchio - nero
“Rarissimo picchio nero ucciso in Lombardia”. E il WWF lancia l’allarme bracconaggio per la nostra regione
Girando nei boschi della Val Cenischia, una valle laterale della Val di Susa, dove anni fa ho progettato e realizzato il sentiero dei gufi per il Comune di Venaus, si trovano alberi incredibili dove i segni di percussione del Picchio nero sono davvero eclatanti. Qu Vai su Facebook
Picchio nero ucciso a fucilate in Lombardia. WWF: “La politica pensa solo ad agevolare le uccisioni” - Il caso, avvenuto in Lombardia, denuncia ancora una volta la gravità del bracconaggio in Italia. fanpage.it scrive
“Rarissimo picchio nero ucciso in Lombardia”. E il WWF lancia l’allarme bracconaggio per la nostra regione - Nonostante i soccorsi e il ricovero presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Valpredina non ce l’ha fatta. Scrive ilgiorno.it