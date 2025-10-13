Picchio nero ucciso a fucilate in Lombardia WWF | La politica pensa solo ad agevolare le uccisioni

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un raro picchio nero, colpito da cinque pallini da caccia, è morto nonostante le cure. Il caso, avvenuto in Lombardia, denuncia ancora una volta la gravità del bracconaggio in Italia. Domenico Aiello del WWF accusa la politica di ignorare l’emergenza e di favorire il mondo venatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

