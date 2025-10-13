Piazze deserte urne vuote in Toscana come in Calabria Con meno del 50% di votanti la democrazia è febbricitante

Eugenio Giani, candidato del Campo largo, rispetta le previsioni e vince su Alessandro Tomasi staccandolo di circa 16 punti percentuali. A votare si è recato il 47,73% degli aventi diritto, mai così bassa l’affluenza. Quindici giorni fa, in Calabria, quasi la stessa cifra. Solo nelle Marche andò a votare il 50,1%. Questo dovrebbe scuotere i partiti che sembrano invece indifferenti a un dato che segnala lo stato febbricitante della democrazia. Se una lezione si può ricavare (e Meloni, se può e se vuole, ne faccia tesoro) è che gli elettori sono nauseati all’idea di andare alle urne e trovare un pacchetto di candidati messi lì dal leader perché gli sono tutti fedeli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

