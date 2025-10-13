Piazza Enrico De Nicola | violenta una donna 29enne marocchino tratto in arresto dalla Polizia di Stato
Arrestato 29enne per violenza sessuale: decisivo l’intervento di alcuni passanti e della Polizia di Stato in Piazza Enrico De Nicola. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne marocchino, con precedenti di Polizia, per violenza sessuale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in Piazza Enrico De Nicola per la segnalazione di violenza sessuale ai danni di una donna I poliziotti, giunti sul posto, sono stata avvicinati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna in strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: piazza - enrico
Violenta una donna in piazza Enrico De Nicola a Napoli, un gruppo di passanti lo blocca: arrestato un 29enne
@noahbeyene - “Mourning Light” A cura di @viince_vb Solito - Galleria S1 Ex Lanificio - scala B - piano 1 - Piazza Enrico De Nicola 46, Napoli (lunedì - venerdì > 10.00 - 18.00 / sabato - domenica > su appuntamento) opening Ph. © @dellanox , 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Violenta una donna in piazza Enrico De Nicola a Napoli, un gruppo di passanti lo blocca: arrestato un 29enne - Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna nella zona di Porta Capuana ... Riporta affaritaliani.it
Napoli, piazza Enrico De Nicola: violenta una donna, 29enne marocchino arrestato dalla Polizia - Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Squadra Mobile per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com