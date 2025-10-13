Piazza Enrico De Nicola | violenta una donna 29enne marocchino tratto in arresto dalla Polizia di Stato

13 ott 2025

Arrestato 29enne per violenza sessuale: decisivo l’intervento di alcuni passanti e della Polizia di Stato in Piazza Enrico De Nicola. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne marocchino, con precedenti di Polizia, per violenza sessuale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa,  sono intervenuti in Piazza Enrico De Nicola per la segnalazione di violenza sessuale ai danni di una donna I poliziotti, giunti sul posto, sono stata avvicinati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna in strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

