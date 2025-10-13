Piazza della Motta il flop della riqualificazione milionaria e le crepe tra Basso e Ciriani

Il rischio, più che concreto è che si possa aprire un'altra crepa profonda tra l'attuale sindaco Alessandro Basso e quello precedente, Alessandro Ciriani. Nessuna resa dei conti, per carità, (è ancora troppo presto probabilmente), ma equilibri sempre più precari all'interno di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

