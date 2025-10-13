Piazza Affari private party | aperitivo cantato e dj set

Milanotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preparati a vivere una serata esclusiva nel cuore di Milano.Il Mib Milano, in Piazza Affari, ti accoglie con un’atmosfera raffinata e contemporanea, ideale per chi desidera coniugare divertimento e stile in un contesto d’eccezione. Nasce Offline Vibes, il nuovo format firmato Eventi Milano e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazza - affari

Stellantis scivola in apertura in Piazza Affari dopo preliminari

Effetto dazi per Stellantis, scivola a Piazza Affari: 2,3 miliardi di perdite

Stellantis chiude in forte rialzo in Piazza Affari, +9,14%

piazza affari private partyPiazza Affari private party: aperitivo cantato e dj set - Il Mib Milano, in Piazza Affari, ti accoglie con un’atmosfera raffinata e contemporanea, ideale per chi desidera coniugare divertimento e s ... Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Affari Private Party