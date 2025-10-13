Piazza a Tel Aviv orgogliosa e felice Si attende il rilascio anche dei prigionieri palestinesi | la testimonianza dell’inviato del Fatto in Israele
“Sono stati rilasciati stamattina tutti e 20 gli ostaggi israeliani rimasti ancora nelle mani di Hamas nella Striscia. Oggi, è il giorno degli ostaggi per Israele, ma è anche il giorno della fine di questi 738 giorni di guerra”. Così Riccardo Antoniucci, inviato del Fatto Quotidiano a Tel Aviv, racconta le ultime ore in Israele dove una piazza gremita sta festeggiando il rilascio dei 20 ostaggi israeliani che segna l’inizio della tregua tra Israele e Hamas. Oggi, specifica l’inviato, “è anche il giorno in cui più tardi saranno rilasciati quasi 2000 palestinesi nelle carceri israeliane dopo il 7 ottobre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La piazza degli ostaggi a Tel Aviv è gremita di gente, quasi 100 mila persone, mentre sui maxischermi scorrono le immagini dei furgoni che consegnano gli ostaggi. Le 28 salme di chi è morto durante la prigionia a Gaza verranno consegnate nel pomeriggio. - X Vai su X
La Stampa. . In piazza degli ostaggi a Tel Aviv sul grande schermo è stata trasmessa la telefonata dell'ostaggio non ancora liberato Matan Zangauker da Gaza alla madre, che da due anni si batte per la sua liberazione. Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di - facebook.com Vai su Facebook
A Tel Aviv migliaia in Piazza degli Ostaggi per seguire il rilascio: “Vogliamo che Israele guarisca" - Migliaia di israeliani si sono riuniti nella “piazza degli ostaggi” per attendere insieme il ritorno dei rapiti liberati da Hamas. Lo riporta msn.com
Tel Aviv, lacrime e applausi per la liberazione dei primi ostaggi - Forte emozione in Piazza degli Ostaggi, a Tel Aviv, dove centinaia di persone hanno accolto con applausi, lacrime e canti la notizia della liberazione dei primi ostaggi israeliani dopo due anni di pri ... ilgiornale.it scrive