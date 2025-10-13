Piazza a Tel Aviv orgogliosa e felice Si attende il rilascio anche dei prigionieri palestinesi | la testimonianza dell’inviato del Fatto in Israele

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono stati rilasciati stamattina tutti e 20 gli ostaggi israeliani rimasti ancora nelle mani di Hamas nella Striscia. Oggi, è il giorno degli ostaggi per Israele, ma è anche il giorno della fine di questi 738 giorni di guerra”. Così Riccardo Antoniucci, inviato del Fatto Quotidiano a Tel Aviv, racconta le ultime ore in Israele dove una piazza gremita sta festeggiando il rilascio dei 20 ostaggi israeliani che segna l’inizio della tregua tra Israele e Hamas. Oggi, specifica l’inviato, “è anche il giorno in cui più tardi saranno rilasciati quasi 2000 palestinesi nelle carceri israeliane dopo il 7 ottobre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

piazza a tel aviv orgogliosa e felice si attende il rilascio anche dei prigionieri palestinesi la testimonianza dell8217inviato del fatto in israele

© Ilfattoquotidiano.it - “Piazza a Tel Aviv orgogliosa e felice. Si attende il rilascio anche dei prigionieri palestinesi”: la testimonianza dell’inviato del Fatto in Israele

In questa notizia si parla di: piazza - aviv

Gaza, protesta pro-Pal a Londra: arresti di massa | A Tel Aviv le famiglie degli ostaggi in piazza: in migliaia contro la guerra

Gaza, centinaia di arresti a Londra durante le proteste pro-Pal | A Tel Aviv le famiglie degli ostaggi in piazza: in migliaia contro la guerra

Occupazione Gaza, Italia vota contro il piano di Netanyahu | A Tel Aviv le famiglie degli ostaggi in piazza: in migliaia contro la guerra

piazza tel aviv orgogliosaA Tel Aviv migliaia in Piazza degli Ostaggi per seguire il rilascio: “Vogliamo che Israele guarisca" - Migliaia di israeliani si sono riuniti nella “piazza degli ostaggi” per attendere insieme il ritorno dei rapiti liberati da Hamas. Lo riporta msn.com

piazza tel aviv orgogliosaTel Aviv, lacrime e applausi per la liberazione dei primi ostaggi - Forte emozione in Piazza degli Ostaggi, a Tel Aviv, dove centinaia di persone hanno accolto con applausi, lacrime e canti la notizia della liberazione dei primi ostaggi israeliani dopo due anni di pri ... ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piazza Tel Aviv Orgogliosa