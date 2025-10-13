“Sono stati rilasciati stamattina tutti e 20 gli ostaggi israeliani rimasti ancora nelle mani di Hamas nella Striscia. Oggi, è il giorno degli ostaggi per Israele, ma è anche il giorno della fine di questi 738 giorni di guerra”. Così Riccardo Antoniucci, inviato del Fatto Quotidiano a Tel Aviv, racconta le ultime ore in Israele dove una piazza gremita sta festeggiando il rilascio dei 20 ostaggi israeliani che segna l’inizio della tregua tra Israele e Hamas. Oggi, specifica l’inviato, “è anche il giorno in cui più tardi saranno rilasciati quasi 2000 palestinesi nelle carceri israeliane dopo il 7 ottobre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Piazza a Tel Aviv orgogliosa e felice. Si attende il rilascio anche dei prigionieri palestinesi”: la testimonianza dell’inviato del Fatto in Israele