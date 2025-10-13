C’è un piccolo lusso nascosto tra i sentieri di campagna e le radure dei boschi: sono le erbe selvatiche, piccole meraviglie spontanee che un tempo erano il segreto delle nonne contadine, oggi tornate protagoniste tra chi cerca uno stile di vita più naturale e consapevole. Si chiamano piante alimurgiche, un nome antico e affascinante che racconta di “alimenti d’emergenza”, ma che oggi sa di eleganza rurale e ritorno alle origini. Nel Settecento, il medico Giovan Targioni-Tozzetti parlava di “alimurgia” riferendosi all’arte di nutrirsi con quello che offre la natura, senza coltivarlo. E oggi, il foraging è diventato il rituale chic amanti del benessere e della cucina green. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Piante alimurgiche, cosa sono e a cosa servono