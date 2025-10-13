Pianoforte e clavicembalo il giovane piacentino Leonardo Soressi conquista premi e palcoscenici

Ilpiacenza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo parlare di sé il giovane musicista piacentino Leonardo Soressi, studente del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, dove frequenta i corsi di pianoforte e clavicembalo sotto la guida delle docenti Maria Grazia Petrali e Paola Poncet. «Nonostante la giovane età, 14 anni –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pianoforte - clavicembalo

Il talento musicale di Leonardo Soressi conquista premi e palcoscenici - Il giovane talento del Conservatorio Leonardo Soressi conquista premi e palcoscenici con pianoforte e clavicembalo - Da piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Pianoforte Clavicembalo Giovane Piacentino