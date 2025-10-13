Piano corazzati di Mosca al 2028 | T?90 e deterrenza verso la Nato
Tra programmi industriali, documenti interni e analisi indipendenti, Mosca punta a rafforzare la produzione di carri T?90 entro il 2028, con un messaggio diretto alla Nato. L’orizzonte non è solo il campo di battaglia in Ucraina, ma un equilibrio strategico europeo che cambierà già nei mesi successivi alla fine dei combattimenti attivi. Un messaggio strategico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
